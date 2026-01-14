PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Reifenplatzer eines Sattelzuges führt zu einem schweren Verkehrsunfall

A4 Höhe Bucha (ots)

Gestern Vormittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden, kurz vor der Einfahrt in den Jagdbergtunnel.

Ein Sattelzug geriet aufgrund eines Reifenplatzers ins Schleudern und kollidierte mit einem Pkw Skoda auf dem mittleren Fahrstreifen. Der Skoda schleuderte nach links und kam auf dem linken Fahrstreifen entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen.

Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Zusätzlich mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden.

Aufgrund der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Richtungsfahrbahn Dresden für ca. eine Stunde voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 11:30

    API-TH: Lügen haben kurze Beine

    A9 Höhe Bad Klosterlausnitz (ots) - Gestern Mittag stellten Beamte der Autobahnpolizei ein Pannenfahrzeug auf dem Standstreifen der A9 in Fahrtrichtung München, zwischen der Anschlussstelle Bad Klosterlausnitz und dem Hermsdorfer Kreuz fest. Dort trafen Sie auf einen jungen Mann. Dieser erklärte den Beamten, dass er lediglich der Beifahrer des defekten Kleintransporters sei. Wo der Fahrer ist, konnte er den Beamten nicht sagen. Nach kurzem Hin und Her gab der 30-jährige ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 11:18

    API-TH: teures Foto bei 100 km/h Geschwindigkeitsüberschreitung

    A71 Höhe Kreuz Erfurt (ots) - Regelmäßig führen die Beamten der Technischen Verkehrsüberwachung der Autobahnpolizei Geschwindigkeitsmessungen auf der Autobahn durch. Gestern Vormittag wurde im Zeitraum von 09:00 bis 12:00 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung auf der A71 in Fahrtrichtung Schweinfurt, Höhe des Erfurter Kreuzes durchgeführt. Hierbei wurden 53 Verstöße festgestellt. Der Spitzenreiter raste bei erlaubten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren