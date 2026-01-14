Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Reifenplatzer eines Sattelzuges führt zu einem schweren Verkehrsunfall

A4 Höhe Bucha (ots)

Gestern Vormittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden, kurz vor der Einfahrt in den Jagdbergtunnel.

Ein Sattelzug geriet aufgrund eines Reifenplatzers ins Schleudern und kollidierte mit einem Pkw Skoda auf dem mittleren Fahrstreifen. Der Skoda schleuderte nach links und kam auf dem linken Fahrstreifen entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen.

Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Zusätzlich mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden.

Aufgrund der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Richtungsfahrbahn Dresden für ca. eine Stunde voll gesperrt.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell