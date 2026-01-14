Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: teures Foto bei 100 km/h Geschwindigkeitsüberschreitung

A71 Höhe Kreuz Erfurt (ots)

Regelmäßig führen die Beamten der Technischen Verkehrsüberwachung der Autobahnpolizei Geschwindigkeitsmessungen auf der Autobahn durch.

Gestern Vormittag wurde im Zeitraum von 09:00 bis 12:00 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung auf der A71 in Fahrtrichtung Schweinfurt, Höhe des Erfurter Kreuzes durchgeführt. Hierbei wurden 53 Verstöße festgestellt. Der Spitzenreiter raste bei erlaubten 120 km/h mit 220 km/h durch das Messgerät der Beamten. Somit war er 100 km/h zu schnell.

Den Fahrer erwarten nun ein Bußgeld über 700 Euro, drei Monate Fahrverbot und 2 Punkte in Flensburg.

Unangepasste Geschwindigkeit gehört noch immer zu den häufigsten Unfallursachen auf Thüringer Autobahnen.

Die "lästigen Blitzer" werden also nicht aufgestellt, um Verkehrsteilnehmer am "schnell fahren" zu hindern, sondern um die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Sie halten zur Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung an, können Unfälle verhindern und somit das Unfallrisiko senken. Häufig werden Messgeräte an Unfallschwerpunkten aufgestellt.

Bedenken Sie: fahren Sie aufgrund von Zeitdruck, Stress oder mangelnder Konzentration zu schnell, stellen Sie eine Gefahr für sich selbst und alle Verkehrsteilnehmer dar.

Werden Sie zum Vorbild. Halten Sie sich immer an die vorgegebene Geschwindigkeit und nicht nur dann, wenn geblitzt wird. So können Sie aktiv zur Verkehrssicherheit beitragen.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell