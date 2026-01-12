PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Vollsperrung nach Verkehrsunfall - Kleintransporter fährt gegen die Mittelleitplanke

A4 Höhe Gera (ots)

Momentan ist die A4 in Fahrtrichtung Frankfurt a.M. zwischen den Anschlussstellen Gera und Gera-Langenberg nach einem Verkehrsunfall voll gesperrt.

Grund hierfür ist ein Verkehrsunfall mit einem Kleintransporter, welcher aufgrund unangepasster Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn nach links von der Fahrbahn abkam und mit der Mittelleitplanke kollidierte. Der Kleintransporter kam zwischen dem linken und mittleren Fahrstreifen zum Stehen.

Der 25-jährige Fahrzeugführer blieb unverletzt.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschadenswert auf 8.000 Euro.

Fahren Sie vorsichtig an das Stauende heran. Halten Sie ausreichend Sicherheitsabstand zu den vorausfahrenden Fahrzeugen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

