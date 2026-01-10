PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: 1. Ergänzungsmeldung zu Nebenfahrbahn der A9 am Hermsdorfer Kreuz nach Lkw-Unfall gesperrt

A9 Höhe des Hermsdorfer Kreuzes (ots)

Der Ausgangssachverhalt wird als bekannt vorausgesetzt.

Aufgrund der Bergungsarbeiten verzögerte sich der Freigabe der Nebenfahrbahn.

Die Nebenfahrbahn sowie die Zufahrt zum Tankstellengelände sind seit 22:45 Uhr wieder vollständig freigeben und können befahren werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Einsatz- und Streifendienst
MG
Telefon: 036601 70125
E-Mail: api-dsl.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

