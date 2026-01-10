API-TH: 1. Ergänzungsmeldung zu Nebenfahrbahn der A9 am Hermsdorfer Kreuz nach Lkw-Unfall gesperrt
A9 Höhe des Hermsdorfer Kreuzes (ots)
Der Ausgangssachverhalt wird als bekannt vorausgesetzt.
Aufgrund der Bergungsarbeiten verzögerte sich der Freigabe der Nebenfahrbahn.
Die Nebenfahrbahn sowie die Zufahrt zum Tankstellengelände sind seit 22:45 Uhr wieder vollständig freigeben und können befahren werden.
