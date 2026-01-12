Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Geschwindigkeit + Schnee + Glätte = Verkehrschaos

Thüringer Autobahnen (ots)

Aktuell kommt es überall auf Thüringer Autobahnen zu Verkehrsunfällen aufgrund unangepasster Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn.

Besonders von Verkehrsbehinderungen betroffen ist die A4 östlich des Hermsdorfer Kreuzes. Teilweise sind einzelne Fahrstreifen gesperrt. Auf manchen Streckenabschnitten ist eine Richtungsfahrbahn voll gesperrt.

Bitte fahren Sie überall vorsichtig. "Fuß vom Gas" - heißt es nun.

Halten Sie ausreichen Abstand zu den vorausfahrenden Fahrzeugen und stellen Sie sich auf Verkehrsbehinderungen ein.

Bedenken Sie, dass ihr Fahrzeug aufgrund der Glätte einen längeren Bremsweg haben kann.

Planen Sie für Ihre Fahrt ausreichend Zeit ein. Kommen Sie lieber 5 Minuten später -aber dafür gesund und munter - am Ziel an.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell