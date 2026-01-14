Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Lügen haben kurze Beine

A9 Höhe Bad Klosterlausnitz (ots)

Gestern Mittag stellten Beamte der Autobahnpolizei ein Pannenfahrzeug auf dem Standstreifen der A9 in Fahrtrichtung München, zwischen der Anschlussstelle Bad Klosterlausnitz und dem Hermsdorfer Kreuz fest.

Dort trafen Sie auf einen jungen Mann. Dieser erklärte den Beamten, dass er lediglich der Beifahrer des defekten Kleintransporters sei. Wo der Fahrer ist, konnte er den Beamten nicht sagen.

Nach kurzem Hin und Her gab der 30-jährige Mann vor Ort zu, dass er der Fahrer des Kleintransporters ist. Aufgrund eines technischen Defektes musste er auf dem Standstreifen halten.

Doch die Geschichte endete nicht an dieser Stelle. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest pustete der Fahrer einen Wert von 1,7 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Das defekte Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Gegen den Fahrer wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell