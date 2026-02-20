PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Diebstahl und Unfallflucht

Aalen (ots)

Frankenhardt: Von Fahrbahn abgekommen

Am Donnerstag gegen 13:35 Uhr kam auf der L1064 aufgrund glatter Fahrbahn ein 62-jähriger Audi-Fahrer nach links von der Fahrbahn und kollidierte anschließend mit einem Baum. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Durch den Unfall wurde der Mann leicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Blaufelden: Rechtsfahrgebot missachtet

Ein 46-jähriger Opel-Fahrer missachtete am Donnerstag gegen 19:30 Uhr das Rechtsfahrgebot in der Langenburger Straße, weshalb es anschließend zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 37-jährigen Audi-Fahrer kam. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Diebstahl von Baustelle

In der Friedrich-Groß-Straße wurden zwischen Mittwoch, 17:30 Uhr, und Donnerstag, 10 Uhr, von einer Baustelle mehrere Baumaschinen im Wert von rund 300 Euro entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der 0791 4000 zu wenden.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Ein geparkter Ford wurde am Donnerstag zwischen 6:55 Uhr und 15:50 Uhr in der Auwiesenstraße durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer am hinteren linken Radlauf beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von mehreren tausend Euro. Personen, welche Hinweise auf den Verursacher haben, werden gebeten, sich unter der 0791 4000 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580104
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen

