Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall und Pkw-Diebstähle

Aalen (ots)

Satteldorf: Unfall auf Autobahn

Zwischen der Landesgrenze Bayern und der Anschlussstelle Crailsheim kam es am Donnerstagnachmittag gegen 15:50 Uhr auf der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn zu einem Verkehrsunfall. Eine 36-jährige Opel-Fahrerin kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und schlechter Witterungsverhältnisse nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Straßenschild, verletzte sich leicht und musste daraufhin in ein Krankenhaus gebracht werden. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Rosengarten: Pkw-Diebstahl

Am Freitag gegen 5:40 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass in der Gartenstraße ein abgeschlossener, geparkter, blauer Audi Q5 mit dem amtlichen Kennzeichen SHA-IF208 entwendet wurde. Eine Fahndung verlief bislang erfolglos, weshalb die Polizei um Hinweise zu diesem Vorfall unter 0791 4000 bittet. Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Schwäbisch Hall: Pkw-Diebstahl mit Festnahme

Gegen 8:15 Uhr am Freitag wurde der Polizei gemeldet, dass in der Otterbacher Straße ein verschlossener Audi entwendet wurde. Das Fahrzeug konnte noch am selben Tag an der polnischen Grenze durch die Polizei sichergestellt und der 38-jährige Fahrer festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580104
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

