POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen vom 21.02.2024
Aalen (ots)
Alfdorf: Einbruch
Im Zeitraum von Sonntag bis Freitagabend hebelten Einbrecher die Terrassentür an einem Einfamilienhaus in der Hagbergstraße auf. Die Einbrecher durchsuchten das ganze Gebäude. Bislang ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Hinweise werden durch das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer: 07181 2040 erbeten.
