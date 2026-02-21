POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen vom 21.02.2024

Aalen (ots) - Der seit Montagmorgen vermisste 21-jähriger Mann aus Weinstadt ist aufgefunden. Er kehrte am Vormittag des 21.02.2026 selbstständig an seine Wohnanschrift zurück. Er ist wohlauf. Die Presse wird gebeten, die Bilder nicht mehr zu verwenden und sie von den Medienportalen zu nehmen. - Ursprungsmeldung ...

