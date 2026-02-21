PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen vom 21.02.2024

Aalen (ots)

Alfdorf: Einbruch

Im Zeitraum von Sonntag bis Freitagabend hebelten Einbrecher die Terrassentür an einem Einfamilienhaus in der Hagbergstraße auf. Die Einbrecher durchsuchten das ganze Gebäude. Bislang ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Hinweise werden durch das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer: 07181 2040 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

