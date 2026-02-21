POL-AA: Weinstadt-Endersbach: Vermisster 21 -jähriger zurückgekehrt - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung
Aalen (ots)
Der seit Montagmorgen vermisste 21-jähriger Mann aus Weinstadt ist aufgefunden. Er kehrte am Vormittag des 21.02.2026 selbstständig an seine Wohnanschrift zurück. Er ist wohlauf. Die Presse wird gebeten, die Bilder nicht mehr zu verwenden und sie von den Medienportalen zu nehmen.
- Ursprungsmeldung vom 20.02.2026 um 15:18 Uhr
Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell