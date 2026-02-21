PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen vom 21.02.2024

Aalen (ots)

Mögglingen: Unfall

Am Samstag gegen 13:00 Uhr befuhr ein 43 -jähriger VW-Fahrer die B29 in Richtung Stuttgart. Nach der Anschlussstelle Mögglingen-Süd kam er aus ungeklärter Ursache in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr mehrere Meter im Grünstreifen und prallte gegen die Leitplanke. Durch die Kollision wurden alle vier Fahrzeuginsassen leicht verletzt und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Im PKW befand sich neben dem Fahrer eine 45 -jährige Beifahrerin, sowie ein 21 -jähriger Mann und ein 13 -jähriges Mädchen. Der Gesamtschaden beträgt 65.000 Euro.

