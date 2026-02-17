Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbrüchen in Firmengelände

Augsburg (ots)

Hammerschmiede - Am Sonntag (15.02.2026) verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Firmengelände in der Ulstettstraße und entwendeten mehrere Gegenstände.

Zwischen 00.30 Uhr und 01.30 Uhr entwendeten die beiden unbekannten Täter mehrere Gegenstände von dem Firmengelände. Der entstandene Sachschaden wird derzeit noch geklärt. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

Lechhausen - Im Zeitraum von Samstag (14.02.2026), 16.00 Uhr, bis Sonntag (15.02.2026), 09.00 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Firmengelände Am Mittleren Moos ein.

Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Firmengelände und entwendeten mehrere Gegenstände. Es entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Der Beuteschaden befindet sich im unteren bis mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

