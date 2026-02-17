PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Brand

Augsburg (ots)

Stadtbergen - Am Sonntag (15.02.2025) kam es zu einem Brand eines Mehrfamilienhauses in der Kapellenstraße.

Gegen 07.00 Uhr bemerkte ein Bewohner den Brand. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine Wohnung in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Nach derzeitigen Erkenntnissen erlitten sechs Personen eine leichte Rauchgastvergiftung und wurden durch den Rettungsdienst behandelt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 150.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache. Aktuellen Erkenntnissen zufolge dürfte ein technischer Defekt brandursächlich gewesen sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

