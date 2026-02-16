PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch

Augsburg (ots)

Lechhausen - In der Zeit von Mittwoch (11.02.2026), 13.00 Uhr, bis Samstag (14.02.2026), 17.00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in der Robert-Bosch-Straße.

Die Unbekannten durchsuchten die Wohnung. Der Beuteschaden sowie der entstandene Sachschaden werden derzeit abgeklärt.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Um sich vor Wohnungseinbruch zu schützen hat die Polizei folgende Tipps:

   -	Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren.
   -	Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.
   -	Notieren Sie sich Kennzeichen von fremden oder nicht bekannten 
Personen bzw. Fahrzeugen. Sprechen Sie unbekannte Personen gezielt 
an, wen oder was sie suchen, wenn sie sich auffällig für ein Haus 
interessieren.
   -	Verständigen Sie umgehend die Polizei, wenn jemand auffällig um 
das Haus schleicht oder das Grundstück betritt.
   -	Wenn möglich, halten Sie die Rollläden untertags geöffnet und 
nutzen vor Allem in der Dämmerung Zeitschaltuhren.
   -	Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher 
finden jedes Versteck.
   -	Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in 
sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

- Schließen Sie beim Verlassen die Türe immer zweimal ab, anstatt sie nur ins Schloss zu ziehen. Weiter Informationen finden Sie unter folgenden Links:

   -	https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/beratung/k
riminalpolizeiliche-beratungsstellen/005241/index.html
   -	https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

Neben den genannten Tipps, kommt die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle auch zu kostenlosen Beratungsterminen zu Bürgerinnen und Bürgern nach Hause. Dabei werden Lösungen empfohlen, die das Risiko Opfer eines Einbruchs zu werden, minimieren.

Ebenso bietet die Polizei in regelmäßigen Abständen Vorträge zum Thema Einbruchsschutz an, zu denen Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen sind.

Für Medienvertreterinnen und Medienvertreter stellen wir unter folgendem Link O-Töne zur Thematik zu Verfügung: https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/090151/index.html

Zudem dürfen wir Sie auf einen Social Media Beitrag des Polizeipräsidiums Schwaben Nord hinweisen:

https://www.instagram.com/p/DQHWMqgj3sJ/?hl=de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

