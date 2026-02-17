Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Betrug

Augsburg (ots)

Augsburg - Im vergangenen Monat betrog ein bislang unbekannter Täter eine 62-Jährige um einen hohen zweistelligen Betrag.

Seit Januar war die 62-Jährige über eine Internetplattform in Kontakt mit dem Unbekannten. Der Unbekannte spielte der Frau romantisches Interesse vor und forderte sie auf, mehrere Guthabenkarten für ihn zu kaufen. Die 62-Jährige kam der Aufforderung zunächst nach. Es entstand ein Beuteschaden im hohen zweistelligen Bereich. Als der Unbekannte weitere Forderungen stellte, bemerkte die 62-Jährige den Betrug und verständigte die Polizei.

Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs gegen den Unbekannten. Die 62-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Love- oder Romance-Scammer spielen mit den Gefühlen ihrer Opfer. Über das Internet bauen sie Vertrauen auf. Dann fordern sie im Namen der Liebe Geld und andere finanzielle Gefallen. Um sich vor solchen Betrügereien zu schützen rät die Polizei:

- Ignorieren - auf keinen Fall Geld überweisen - Sichern alle Mails und Chats speichern - Blockieren - jeglichen Kontakt abbrechen - Hilfe holen - Anzeige bei der Polizei erstatten

Nähere Informationen unter folgenden Links:

www.polizei.bayern.de/aha

https://www.polizei.bayern.de/mam/schuetzen-vorbeugen/lovescam_-_flyer_-_din_lang_-_4-seitig.pdf

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell