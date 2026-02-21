POL-AA: Pressemitteilung für den Rems-Murr-Kreis vom 21.02.2026
Aalen (ots)
Backnang: Brand in Dachgeschosswohnung
Am späten Samstagnachmittag kam es gegen 16:58 Uhr in der Theodor-Körner-Straße zu einem Brand in einer Küche einer Dachgeschosswohnung. Es wurde niemand verletzt. Ursächlich war laut Feuerwehr vermutlich ein technischer Defekt am Backofen. Der Schaden liegt bei ca. 25.000 Euro. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften vor Ort.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell