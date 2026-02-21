POL-AA: Pressemitteilung für den Rems-Murr-Kreis vom 21.02.2026

Aalen (ots) - Mögglingen: Unfall Am Samstag gegen 13:00 Uhr befuhr ein 43 -jähriger VW-Fahrer die B29 in Richtung Stuttgart. Nach der Anschlussstelle Mögglingen-Süd kam er aus ungeklärter Ursache in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr mehrere Meter im Grünstreifen und prallte gegen die Leitplanke. Durch die Kollision wurden alle vier ...

