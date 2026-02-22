PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Korrekturmeldung

Aalen (ots)

In der soeben versandten Pressemitteilung zu dem Verkehrsunfall auf der BAB 6 bei Satteldorf - Bronnholzheim wurde im letzten Abschnitt das Alter versehentlich falsch angegeben. Tatsächlich handelt es sich um den "33-jährigen Unfallverursacher", der unter Alkoholeinwirkung stand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

