POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Korrekturmeldung
Aalen (ots)
In der soeben versandten Pressemitteilung zu dem Verkehrsunfall auf der BAB 6 bei Satteldorf - Bronnholzheim wurde im letzten Abschnitt das Alter versehentlich falsch angegeben. Tatsächlich handelt es sich um den "33-jährigen Unfallverursacher", der unter Alkoholeinwirkung stand.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell