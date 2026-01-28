Feuerwehr Bochum

FW-BO: Ergänzung zur Explosion in der Flurstraße

Bochum (ots)

Im Anschluss an die Explosion in einem Einfamilienhaus in der Flurstraße wurden sowohl das betroffene Gebäude als auch das angrenzende Nachbarhaus durch einen Baustatiker des Technischen Hilfswerks (THW) sowie einen weiteren Statiker des Bauordnungsamtes begutachtet.

Die Untersuchungen ergaben, dass das beschädigte Einfamilienhaus aufgrund der massiven strukturellen Schäden unbewohnbar ist. In einigen Bereichen besteht Einsturzgefahr, weshalb ein Betreten des Gebäudes untersagt wurde. Weitere Absturz- oder Sicherungsmaßnahmen sind allerdings nicht erforderlich.

Auch das benachbarte Wohnhaus wurde durch die Explosion in Mitleidenschaft gezogen. Trotz der festgestellten Schäden können die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren, da das Gebäude weiterhin als standsicher eingestuft wurde.

Der unmittelbar betroffene Bereich um das einsturzgefährdete Gebäude wurde durch die Feuerwehr abgesperrt, um die Sicherheit von Anwohnern und Passanten zu gewährleisten.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell