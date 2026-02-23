PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche

Aalen (ots)

Weinstadt-Strümpfelbach: Versuchter Einbruch

Am Samstagabend gegen 19:30 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe die Terrassentüre eines Wohnhauses in der Hauptstraße auf. Eine aufmerksame Zeugin wurde durch den Lärm auf die Situation aufmerksam und begab sich zu dem Wohnhaus, woraufhin die Einbrecher flüchteten. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde durch die Täter nichts gestohlen, aber rund 1000 Euro Schaden verursacht. Einen der beiden Männer beschrieb die Frau wie folgt: ca 20-25 Jahre alt, schlanke Statur und etwa 170 cm groß, zur Tatzeit mit Jeans und einer dunkelblauen Windjacke bekleidet. Das Polizeirevier hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Fellbach-Oeffingen: In Wohnhaus eingebrochen

Bisher unbekannte Diebe verschafften sich am Sonntagabend gegen 20:20 Uhr über das Kellerfenster Zugang zu einem Wohnhaus in der Remser Straße und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Durch die Geräusche wurde eine schlafende Bewohnerin des Hauses auf die Situation aufmerksam. Als die Frau sich zu erkennen gab, flüchteten die Einbrecher. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts gestohlen, der verursachte Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Das Polizeirevier Fellbach bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

