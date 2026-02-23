PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstähle von Baumaschinen

Aalen (ots)

Satteldorf: Baumaschinen entwendet

Zwischen Samstag dem 13.02.2026 und Samstag dem 21.02.2026 betrat ein Dieb einen Technikraum im Stöckichweg und entwendete aus diesem mehrere Baumaschinen. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Zeugenhinweise.

Crailsheim: Diebstahl aus Scheune

Ein Dieb entwendete zwischen Montag dem 09.02.2026 und Samstag dem 21.02.2026 mehrere Baumaschinen aus einer Scheune in der Unteren Gasse. Das Polizeirevier Crailsheim nimmt Hinweise zum noch unbekannten Dieb unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

