Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geschwindigkeitskontrollen in Erfurt

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Sonntag (22.02.2026) führten Beamte der technischen Verkehrsüberwachung der Erfurter Polizei eine Geschwindigkeitskontrolle im Landkreis Sömmerda durch. Innerhalb von sieben Stunden passierten circa 1.300 Fahrzeuge die Messstelle am Andislebener Kreuz. Dabei überschritten mehr als 370 Verkehrsteilnehmer die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h für Autos bzw. 60 km/h für Lastkraftwagen. Trauriger Spitzenreiter waren zwei VW-Fahrer, die mit 122 km/h gemessen wurden. Sie erwartet nun je ein Bußgeld in Höhe von mindestens 320 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot. (SO)

