Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kupferdiebe in Erfurt

Erfurt (ots)

Am Wochenende wurden in Erfurt mehrere Meter Kupferkabel gestohlen. Wie der Polizei gestern bekannt wurde, erbeuteten Unbekannte im Tatzeitraum von Freitag (20.02.2026) bis Montag (23.02.2026) etwa 100 Meter Kupferkabel, welche in einem Keller im Erfurter Stadtteil Melchendorf gelagert wurden. Der Wert der Beute wird auf knapp 1.000 Euro geschätzt. Der bei dem Diebeszug entstandene Sachschaden beläuft sich auf knapp 800 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. (SO)

