Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bagger spurlos verschwunden

Erfurt (ots)

Am vergangenen Wochenende wurde schweres Gerät zum Ziel von Dieben in Erfurt. Von einer Baustelle in der Straße Bei den Froschäckern stahlen unbekannte im Tatzeitraum von Freitag (20.02.2026) bis Montag (23.02.2026) einen Bagger. Die Beute hatte einen Wert von circa 27.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können. Diese werden gebeten sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0046100 beim Inspektionsdienst Süd zu melden (Tel.: 0361/5743-23100). Nach dem Bagger wird im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls gefahndet. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell