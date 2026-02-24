Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autoteile aus Keller gestohlen

Erfurt (ots)

In der Nacht auf Montag (23.02.2026) hatten es Einbrecher auf ein Wohn- und Geschäftshaus in der Erfurter Innenstadt abgesehen. Unbekannte brachen in das Gebäude in der Johannesstraße ein und versuchten sich Zutritt zu mehreren Büros zu verschaffen. Da dies misslang, machten sie sich an den Kellerräumen eines 49-Jährigen zu schaffen und stahlen diverse Autoteile und einen Bluetoothlautsprecher im Gesamtwert von etwa 3.000 Euro. Der entstandene Sachschaden konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht beziffert werden. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)

