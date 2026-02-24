PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autoteile aus Keller gestohlen

Erfurt (ots)

In der Nacht auf Montag (23.02.2026) hatten es Einbrecher auf ein Wohn- und Geschäftshaus in der Erfurter Innenstadt abgesehen. Unbekannte brachen in das Gebäude in der Johannesstraße ein und versuchten sich Zutritt zu mehreren Büros zu verschaffen. Da dies misslang, machten sie sich an den Kellerräumen eines 49-Jährigen zu schaffen und stahlen diverse Autoteile und einen Bluetoothlautsprecher im Gesamtwert von etwa 3.000 Euro. Der entstandene Sachschaden konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht beziffert werden. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 24.02.2026 – 15:49

    LPI-EF: Heckscheibe mit Bierflasche eingeschlagen

    Erfurt (ots) - Gestern Abend (23.03.2026) eskalierte ein Streit im Erfurter Stadtteil Herrenberg. Ein 42-jähriger Mann und eine 43-jährige Frau waren gegen 19:00 Uhr in der Tungerstraße aus bisher unbekannter Ursache in eine zunächst verbale Auseinandersetzung geraten. In der weiteren Folge schlug die 43-Jährige ihrem Kontrahenten eine Glasflasche auf den Kopf. Dieser nahm daraufhin die Flasche und schlug damit die ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 15:49

    LPI-EF: Berauscht, ohne Führerschein aber mit falschem Kennzeichen

    Erfurt (ots) - Vergangene Nacht (23.02.2026) musste ein polizeibekannter Mann in Erfurt seinen Autoschlüssel gegen mehrere Strafanzeigen eintauschen. Der 34-Jährige war um 23:40 Uhr mit seinem Opel und einem Anhänger auf der Bundesstraße zwischen der Anschlussstelle Roter Berg und Ringelberg unterwegs gewesen, als er aufgrund seiner auffälligen Fahrweise in eine ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 15:26

    LPI-EF: Bei Einbruch in Gartenlaube erwischt

    Erfurt (ots) - Im Erfurter Stadtteil Hohenwinden erwischte der Besitzer einer Gartenlaube am Wochenende drei Einbrecher auf frischer Tat. Der 65-Jährige überraschte gestern Nachmittag (22.02.2026) gegen 14:45 Uhr zwei Männer und eine Frau, welche sich gerade an seiner Gartenlaube in der Schwerborner Straße zu schaffen machten. Die Täter beluden mehrere Schubkarren mit hochwertigem Werkzeug im Wert von circa 5.000 bis ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren