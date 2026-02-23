Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bei Einbruch in Gartenlaube erwischt

Erfurt (ots)

Im Erfurter Stadtteil Hohenwinden erwischte der Besitzer einer Gartenlaube am Wochenende drei Einbrecher auf frischer Tat. Der 65-Jährige überraschte gestern Nachmittag (22.02.2026) gegen 14:45 Uhr zwei Männer und eine Frau, welche sich gerade an seiner Gartenlaube in der Schwerborner Straße zu schaffen machten. Die Täter beluden mehrere Schubkarren mit hochwertigem Werkzeug im Wert von circa 5.000 bis 10.000 Euro. Sie bereiteten ihre Beute bereits für den Transport vor, als sie ertappt wurden. In der weiteren Folge flüchteten die Einbrecher, Polizisten konnten zwei der Tatverdächtigen auf einem Firmengelände stellen. Es handelte sich dabei um einen 17-Jährigen und eine 18-Jährige, beide bereits hinreichend polizeibekannt. Die Beamten sicherten umfangreiche Spuren am Tatort. Bei der Durchsuchung der beiden Tatverdächtigen wurde ein Teppichmesser und ein Pfefferspray aufgefunden und sichergestellt. Die beiden Einbrecher wurden auf Weisung der Staatsanwaltschaft entlassen. Gegen sie und ihren bislang unbekannten Begleiter wird im Rahmen eines Verfahrens wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. (SO)

