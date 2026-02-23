PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe brechen Parkscheinautomaten auf

Erfurt (ots)

Freitagnachmittag (20.02.2026) hatten es Unbekannte auf einen Parkscheinautomaten in Erfurt abgesehen. Die Diebe brachen den Automaten gegen 15:15 Uhr in einem Kaufhaus in der Magdeburger Allee auf. Anschließend entwendeten sie aus diesem Bargeld in Höhe von etwa 100 Euro. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und hat Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
  • 23.02.2026 – 13:30

    LPI-EF: Auto kollidiert mit Gegenverkehr

    Landkreis Sömmerda (ots) - Heute Morgen (23.02.2026) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall im Landkreis Sömmerda. Ein 25-Jähriger Skoda-Fahrer war auf der Bundesstraße zwischen Straußfurt und Gebesee unterwegs gewesen. Gegen 07:10 Uhr verlor er aus bislang ungeklärter Ursache auf Höhe des Abzweigs Schwerstedt die Kontrolle über sein Auto, kam ins Schleudern und geriet in den Gegenverkehr. Es kam zur Kollision ...

  • 23.02.2026 – 12:30

    LPI-EF: Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten

    Landkreis Sömmmerda (ots) - Im Landkreis Sömmerda wurden Freitagabend (24.02.2026) mehrere Personen bei einem Verkehrsunfall zum Teil schwer verletzt. Ein 19-Jähriger war mit seinem Audi gegen 20:20 Uhr auf der Bundesstraße zwischen Backleben und Kölleda unterwegs gewesen. Nach ersten Erkenntnissen verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto. In der weiteren Folge ...

  • 23.02.2026 – 12:30

    LPI-EF: Unbekannte entfernen Gullydeckel

    Erfurt (ots) - Sonntagmorgen (22.02.2026) konnte ein Anwohner der Erfurter Altstadt möglicherweise Schlimmeres verhindern. Er informierte die Polizei gegen 07:30 Uhr darüber, dass in den Straßenzügen der Altstadt mehrere Schachtdeckel fehlen würden. Die Unbekannten hatten die sogenannten Gullydeckel in der Straße Am Hügel, Augustinerstraße, Michaelisstraße, Allerheiligenstraße sowie in der Johannesstraße aus ...

