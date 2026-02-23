Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Diebe brechen Parkscheinautomaten auf
Erfurt (ots)
Freitagnachmittag (20.02.2026) hatten es Unbekannte auf einen Parkscheinautomaten in Erfurt abgesehen. Die Diebe brachen den Automaten gegen 15:15 Uhr in einem Kaufhaus in der Magdeburger Allee auf. Anschließend entwendeten sie aus diesem Bargeld in Höhe von etwa 100 Euro. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und hat Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet. (SO)
