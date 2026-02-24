Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauscht, ohne Führerschein aber mit falschem Kennzeichen

Erfurt (ots)

Vergangene Nacht (23.02.2026) musste ein polizeibekannter Mann in Erfurt seinen Autoschlüssel gegen mehrere Strafanzeigen eintauschen. Der 34-Jährige war um 23:40 Uhr mit seinem Opel und einem Anhänger auf der Bundesstraße zwischen der Anschlussstelle Roter Berg und Ringelberg unterwegs gewesen, als er aufgrund seiner auffälligen Fahrweise in eine Verkehrskontrolle geriet. Der Grund dafür war schnell gefunden: so war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Methamphetaminen stand, da ein entsprechender Test ein positives Ergebnis lieferte. Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass die Kennzeichen, welche an dem Opel angebracht waren, vor drei Wochen als gestohlen gemeldet worden waren. Dem nicht genug, hatte der 34-Jährige noch Betäubungsmittel dabei. Die Fahrt des polizeibekannten Mannes war damit beendet. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren u. a. wegen Urkundenfälschung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell