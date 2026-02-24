Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Heckscheibe mit Bierflasche eingeschlagen

Erfurt (ots)

Gestern Abend (23.03.2026) eskalierte ein Streit im Erfurter Stadtteil Herrenberg. Ein 42-jähriger Mann und eine 43-jährige Frau waren gegen 19:00 Uhr in der Tungerstraße aus bisher unbekannter Ursache in eine zunächst verbale Auseinandersetzung geraten. In der weiteren Folge schlug die 43-Jährige ihrem Kontrahenten eine Glasflasche auf den Kopf. Dieser nahm daraufhin die Flasche und schlug damit die Heckscheibe des Audis der Frau ein. Der 42-Jährige musste anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden. Hinzugerufene Polizisten leiteten gegen beide Beteiligte Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung bzw. Sachbeschädigung ein. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. (SO)

