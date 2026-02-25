PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Erfurt (ots)

Auf der Kreisstraße zwischen Alach und Zimmernsupra kam es Dienstagnachmittag (24.02.2026) zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Gegen 17:25 Uhr war eine 46-jährige VW-Fahrerin in Richtung Zimmernsupra unterwegs gewesen. Vor ihr fuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines VW Golf in gleicher Fahrtrichtung. Als die 46-Jährige zum Überholen ansetzte, soll der Unbekannte nach Zeugenaussagen während des Überholvorgangs die Mittellinie überfahren und die Frau dadurch nach links von der Fahrbahn abgedrängt haben. Diese verlor daraufhin die Kontrolle über ihren Wagen, kam von der Straße ab und wurde leicht verletzt. Zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam es nach bisherigen Erkenntnissen nicht. An ihrem Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro. Zudem wurde ein Leitpfosten beschädigt. Der unbekannte VW-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Zimmernsupra fort. Ein Zeuge, der unmittelbar hinter der 46-Jährigen gefahren war, konnte sich das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs merken. Die Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort dauern an. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

