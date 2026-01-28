Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Brandstiftung - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach dem Brand eines Autos in Bismarck bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Eine Anwohnerin hatte am frühen Mittwochmorgen, 28. Januar 2026, gegen 0.55 Uhr ein lautes Geräusch im Hof eines Mehrfamilienhauses in der Bickernstraße gehört. Als sie aus dem Fenster schaute, sah sie, wie eines der geparkten Autos brannte. Daraufhin verständigte sie die Polizei.

Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr löschte den brennenden VW.

Weitere Zeugenhinweise ergaben im Anschluss, dass um 0.54 Uhr zwei bislang unbekannte Personen den Hof betraten und sich an dem Auto zu schaffen machten, bevor es anfing zu brennen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung und bittet um weitere Hinweise. Zeugen, die zur besagten Zeit im Bereich Bickernstraße/Bismarckstraße/Eichendorffstraße entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der 0209 365 7112 oder unter der 0209 365 8240 zu melden.

