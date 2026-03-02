Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Überlingen am Ried

Lkr. Konstanz) - Radfahrer sprüht Autofahrer Pfefferspray ins Gesicht - Polizei sucht Zeugen (27.02.2026)

Überlingen a.R. (ots)

Am Freitagnachmittag hat ein bislang unbekannter Radfahrer in der Bodanstraße einem 23-jährigen Autofahrer Pfefferspray ins Gesicht gesprüht.

Gegen 16:45 Uhr kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem Radfahrer und einem 23-Jährigen, nachdem dieser mit seinem Auto an dem Radfahrer vorbeigefahren war und kurz darauf anhielt. Im Verlauf des Streits sprühte der Unbekannte dem noch im Auto sitzenden Mann Pfefferspray ins Gesicht. Als der 23-Jährige ausstieg, um sich von der Örtlichkeit zu entfernen, sprühte ihm der Radfahrer erneut Pfefferspray in die Augen.

Der unbekannte Mann entfernte sich anschließend mit seinem Fahrrad von der Tatörtlichkeit.

Der 23-Jährige erlitt Reizungen im Gesichtsbereich.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Radfahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen unter der Telefonnummer 07731 888-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell