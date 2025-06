Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Transporter aufgebrochen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Stenerner Weg;

Tatzeit: zwischen 08.06.2025, 19.00 Uhr, und 09.06.2025, 13.45 Uhr;

Einen Renault Master aufgebrochen haben bislang unbekannte Täter an der Straße Stenerner Weg in Bocholt. Die Einbrecher schlugen in der Nacht zu Montag eine Scheibe der Beifahrerseite ein und gelangten so in den Innenraum. Ob die Täter Beute gemacht haben, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell