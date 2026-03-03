Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Einfamilienhaus "Am Steinerbächle" (02.03.2026)

Hilzingen (ots)

Am Montagnachmittag sind Unbekannte in ein Wohnhaus "Am Steinerbächle" eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 15.30 Uhr und 18 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus. Im Innern durchwühlten sie anschließend sämtliche Zimmer, ob sie dabei etwas entwendeten, ist noch nicht bekannt.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Straße "Am Steinerbächle" oder Umgebung beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.

Nutzen Sie das Angebot Ihrer Polizei, damit Sie wissen, ob Sie ausreichend geschützt sind und wie Sie sich besser sichern können: Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Ihnen Sicherungsempfehlungen. Termine können Sie beim Polizeipräsidium Konstanz unter der Telefonnummer: 07531/995-1044 vereinbaren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell