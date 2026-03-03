Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Rollerfahrer entzieht sich Polizeikontrolle - Polizei sucht Zeugen (02.03.2026)

Tuttlingen (ots)

Ein Rollerfahrer hat sich am Montagabend durch Flucht einer Polizeikontrolle entzogen. Gegen 21 Uhr fiel einer Streife in der Maybachstraße ein Rollerfahrer auf, an dessen Zweirad ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht war, weshalb sie ihn kontrollieren wollten. Statt den Anhaltesignalen Folge zu leisten, gab der Fahrer Gas und flüchtete über die Karl-Storz-Straße, diverse Feldwege und die Rußbergstraße. Der Roller war mit zwei Personen besetzt. Der Sozius hatte eine massige Statur und trug neben einer dunklen Daunenjacke einen roten Helm. Der Fahrer selbst war eher klein, dünn und ebenfalls dunkel gekleidet.

Die Polizei bittet Zeugen, denen der flüchtende Roller aufgefallen ist und Personen, die Hinweise auf die Identität von Fahrer und Sozius geben können, sich unter der Tel. 07461 941-0 beim Revier Tuttlingen zu melden.

