Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, Aulfingen, Lkr. Tuttlingen) Versuchter Einbruch im Fliederweg (02.03.2026)

Geisingen, Aulfingen (ots)

Am Montagabend haben Unbekannte versucht, in ein Wohnhaus im Fliederweg einzubrechen. Gegen 18.30 Uhr schlichen zwei unbekannte Personen um ein Einfamilienhaus und hielten mutmaßlich nach einer Einstiegsmöglichkeit Ausschau. Nachdem sie von der Bewohnerin überrascht wurden, flüchteten sie.

Zeugen, die in den frühen Abendstunden Verdächtiges im Bereich des Fliederwegs beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 07461 941-0 mit dem Polizeiposten Immendingen, Tel. 07462 9464-0 zu melden.

Nutzen Sie das Angebot Ihrer Polizei, damit Sie wissen, ob Sie ausreichend geschützt sind und wie Sie sich besser sichern können: Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Ihnen Sicherungsempfehlungen. Termine können Sie beim Polizeipräsidium Konstanz für den Landkreis Tuttlingen unter der Telefonnummer: 07461 941-162 oder per E-Mail: konstanz.pp.praevention.tut@polizei.bwl.de vereinbaren.

