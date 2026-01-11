PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rücknahme der Öffentlchkeitsfahndung nach Vermisstem 45-jährigen aus Speyer

Speyer (ots)

Nachtrag zur Meldung vom 10.01.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6193696

Der am 10.01.2026 als vermisst gemeldete 45-Jährige konnte wohlbehalten in Speyer angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher eingestellt.

Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Andreas Fingerle, PvD Telefon: 0621 65821-100 E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de https://s.rlp.de/86q

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Andreas Fingerle, PvD
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 10.01.2026 – 11:13

    POL-PPRP: Jugendlicher am Hauptbahnhof angegriffen

    Ludwigshafen (ots) - Am 09.01.2026 gegen 13:45 Uhr wurde ein 16-jähriger Jugendlicher auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofes Ludwigshafen von mehreren, bislang unbekannten Jugendlichen, körperlich angegriffen. Zeugen konnten den ersten Angriff zunächst unterbinden, sodass die Person auf das Gelände des Hauptbahnhofes flüchten konnte. Er wurde jedoch von den Tätern verfolgt und ein weiteres Mal angegriffen. Als die ...

    mehr
  • 10.01.2026 – 09:59

    POL-PPRP: Streit in Discothek eskaliert

    Ludwigshafen (ots) - Am Samstagmorgen (10.01.2026, gegen 4:05 Uhr) kam es in der Discothek Musikpark am Berliner Platz zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen zwei Gruppen. Als sich weitere Personen in die Situation einmischten, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei eine 18-jährige Frau aus Mannheim verletzt wurde. Personen, welche die Situation schlichten wollten, wurden durch die Beteiligten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren