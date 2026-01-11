Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rücknahme der Öffentlchkeitsfahndung nach Vermisstem 45-jährigen aus Speyer

Speyer (ots)

Nachtrag zur Meldung vom 10.01.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6193696

Der am 10.01.2026 als vermisst gemeldete 45-Jährige konnte wohlbehalten in Speyer angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher eingestellt.

Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

