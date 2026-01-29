PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Ausgelöster Heimrauchmelder

Schermbeck (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 6:20 Uhr wurde Löschzug Schermbeck mit dem Stichwort "Brand 2 - Heimrauchmelder" an die Einsatzstelle Weseler Straße alarmiert. An der Einsatzstelle war ein ständiger Signalton aus einer Wohnung wahrnehmbar. Da die Person in der Wohnung nicht auf die Einsatzkräfte reagierte, wurde die Wohnung durch die Feuerwehr geöffnet. Nach Sichtung durch den Rettungsdienst wurde die Einsatzstelle an den Bewohner übergeben. Für die Feuerwehr endete der Einsatz gegen 7:00 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Schermbeck
Jana Drühl
Mobil: 02853 910280
E-Mail: presse@feuerwehr-schermbeck.de
http://www.feuerwehr-schermbeck.de

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell

