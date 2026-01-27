Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Einsätze am 26.01.2026

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Schermbeck (ots)

Gestern wurde die Feuerwehr Schermbeck zu zwei Einsätzen alarmiert.

Um 17:09 Uhr wurden die Löschzüge Schermbeck, Altschermbeck und Gahlen unter dem Einsatzstichwort "BMA" zu einem Einsatz an der Erler Straße alarmiert.

Vor Ort erkundeten die Einsatzkräfte den betroffenen Bereich. Dabei konnte kein Auslösegrund für die Brandmeldeanlage festgestellt werden. Die Anlage wurde daraufhin zurückgestellt und an den Betreiber übergeben. Weitere Maßnahmen durch die Feuerwehr waren nicht erforderlich.

Der Einsatz war um 17:44 Uhr beendet.

Um 20:00 Uhr wurden dann der Löschzug Gahlen sowie die Drehleiter des Löschzuges Schermbeck zur Kirchstraße alarmiert.

Ursprünglich erfolgte die Alarmierung aufgrund eines gemeldeten Kaminbrandes im Ortsteil Gahlen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde eine verrauchte Wohnung festgestellt. Die Drehleiter des Löschzuges Schermbeck wurde in Stellung gebracht, um den Kamin zu kontrollieren, zudem wurde ein Schornsteinfeger zur Einsatzstelle nachgefordert. Aufgrund der Lage wurde das Einsatzstichwort auf "Zimmerbrand" erhöht, woraufhin weitere Kräfte des Löschzuges Schermbeck ausrückten. Das Feuer wurde durch die Einsatzkräfte gelöscht. Anschließend kontrollierte der Schornsteinfeger den Kamin. Die Einsatzstelle wurde anschließend an den Eigentümer übergeben.

Der Einsatz endete um 22:10 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell