Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Ausgelöster Heimrauchmelder

Schermbeck (ots)

Der Löschzug Schermbeck wurde gestern um 17:09 Uhr unter dem Einsatzstichwort "Heimrauchmelder" zur Alten Poststraße alarmiert.

Vor Ort konnte keine Feststellung gemacht werden.

Weitere Maßnahmen durch die Feuerwehr waren nicht erforderlich.

Der Einsatz wurde um 17:40 Uhr beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell