Freiwillige Feuerwehr Südheide

FW Südheide: Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Oldendorf - Neues Führungsteam gewählt

Bild-Infos

Download

Südheide (ots)

Am 10. Januar 2026 fand die Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Oldendorf im Dorfgemeinschaftshaus statt. Ortsbrandmeister Jörg Stünkel konnte neben den zahlreich erschienenen Kameraden der Einsatz- und Altersabteilung auch einige fördernde Mitglieder begrüßen. Außerdem erschienen zur Versammlung die Bürgermeisterin Katharina Ebeling, die stellv. Bürgermeisterin und Ortsbürgermeisterin Sabine Rudnick, der Ehrenortsbrandmeister Hermann Lange, der Jugendfeuerwehrwart der Jugendfeuerwehr Beckedorf Eicke Behrens, der Gemeindebrandmeister Henning Sander und der stellvertretende Gemeindebrandmeister Ralf Lauterbach.

In seinem Bericht ging Stünkel unter anderem auf die 5 Einsätze und 23 Übungs- und zahlreichen Sonderdienste ein, welche die aktiven Kameraden und Kameradin im vergangenen Jahr abzuarbeiten hatten. Auch auf einige traditionelle Veranstaltungen ging Stünkel in seinem Jahresbericht ein. Da es die letzte Jahreshauptversammlung als Ortsbrandmeister der FF Oldendorf war, richtete Stünkel noch einige persönliche Worte an die Wehr. "Rückblicken kann ich sagen, es war eine gute Zeit euer Ortsbrandmeister gewesen zu sein." Mir bleibt nur Danke zu sagen, für eure Unterstützung und Zusammenarbeit während meiner Dienstzeit, so Stünkel abschließend. Bennet Weusthoff und Niklas Stünkel wurden an diesem Abend zu Oberfeuerwehrmännern befördert. Neuer Gerätewart ist ab sofort Thilo Lauterbach.

Jugendwart Eicke Behrens bedankte sich für die tatkräftige Unterstützung aus Oldendorf und gab einen kleinen Rückblick auf 2025 sowie Ausblick auf 2026 seitens der Jugendfeuerwehr. Die JF Beckedorf besteht zurzeit aus 18 Jugendlichen, welche im vergangenen Jahr wieder zahlreichen Veranstaltungen durchgeführt hatten. Es wurde u.a. der Tagesausflug nach Braunschweig gemacht und an den Laternenumzügen in Oldendorf und Beckedorf teilgenommen haben. Außerdem wurde der Rettungshubschrauber in Uelzen besichtigt.

Bürgermeisterin Katharina Ebeling richtete herzliche Grüße von Rat und Verwaltung aus. Sie zollte der Wehr ihren höchsten Respekt für die geleistete und teilweise sehr gefährliche Arbeit. Zudem ging sie auf aktuelle Themen und Bauvorhaben der Gemeinde Südheide ein. Das Thema Bevölkerungs- und Zivilschutz ist hier ein großes Thema, so die Bürgermeisterin. Ebenfalls konnte sie freudig bekannt geben, dass der Haushalt bereits am 1.1.26 genehmigt werden konnte. Anschließend an ihre Worte, entließ sie Jörg Stünkel mit einer Urkunde und einem Blumenstrauß aus dem Ehrenbeamtenverhältnis, und bedankte sich für die stets hervorragende Zusammenarbeit.

Sabine Rudnick richtete herzliche Grüße des Ortsrates aus und zeigte sich äußerst erfreut über die tolle Zusammengehörigkeit in Oldendorf. Da in diesem Jahr unter anderem Wahlen der Gemeinde und Ortsrates anstehen, machte sie in ihrer Ansprache Werbung für die Arbeiten in den Bereichen. Gleichzeitig gab sie bekannt, dass sie nicht wieder antreten wird. Zum Abschluss sprach sie der Wehr alles Gute für 2026 aus und bedankte sich im Namen des Ortsrates bei Stünkel für die Gute Zusammenarbeit.

Gemeindebrandmeister Henning Sander ging auf das gesamte Einsatzgeschehen und den Mitgliederbestand der Gemeindefeuerwehr Südheide ein. 115 Einsätze mussten 2025 von den 327 aktiven Kameraden und Kameradinnen abgearbeitet werden. Vom 25.02. bis zum 5.04.25 wurde auf Gemeindeebene ein Q1 Lehrgang durchgeführt. Hier haben 15 Kameraden die Prüfung erfolgreich abschließen können. Auch auf einige Beschaffungen ging Sander in seinem Bericht ein. Teils kritische Worte fand Sander für die neue Feuerwehrverordnung, welche kürzlich in Kraft getreten ist. Teilweise gibt es Regelungen, welche uns das Leben unnötig schwerer machen, so Sander. Bevor die Wahl zum Ortsbrandmeister durchgeführt wurde, richtete Sander noch einige Dankesworte an den scheidenden Ortsbrandmeister.

Unter der Wahlleitung von Sander und Lauterbach wurde an diesem Abend Sönke Rudnick zum Ortsbrandmeister und Alexander Blochwitz zum stellv. Ortsbrandmeister gewählt. In der nächsten Ratssitzung müssen beide noch offiziell ernannt werden. Alexander Blochwitz wurde an diesem Abend durch den Gemeindebrandmeister zum Löschmeister befördert.

Zum Schluss bedankte sich Stünkel für die Aufmerksamkeit, wünschte dem neuen Führungsteam alles Gute für ihre bevorstehende Arbeit und lud alle Anwesenden zu einem kleinen Imbiss ein. Er beendete die Jahreshauptversammlung mit dem Jahresmotto des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen FEUERWEHR -Stark durch Zusammenhalt!

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Südheide, übermittelt durch news aktuell