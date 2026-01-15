FW-Schermbeck: Heimrauchmelder
Schermbeck (ots)
Der Löschzug Schermbeck wurde heute um 19:57 Uhr unter dem Einsatzstichwort "Heimrauchmelder" zur Alten Poststraße alarmiert.
Vor Ort konnte keine Feststellung gemacht werden. Weitere Maßnahmen durch die Feuerwehr waren nicht erforderlich.
Der Einsatz wurde um 20:29 Uhr beendet.
Rückfragen bitte an:
Feuerwehr Schermbeck
Jana Drühl
Mobil: 02853 910280
E-Mail: presse@feuerwehr-schermbeck.de
http://www.feuerwehr-schermbeck.de
Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell