PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Schermbeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Heimrauchmelder

Schermbeck (ots)

Der Löschzug Schermbeck wurde heute um 19:57 Uhr unter dem Einsatzstichwort "Heimrauchmelder" zur Alten Poststraße alarmiert.

Vor Ort konnte keine Feststellung gemacht werden. Weitere Maßnahmen durch die Feuerwehr waren nicht erforderlich.

Der Einsatz wurde um 20:29 Uhr beendet.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Schermbeck
Jana Drühl
Mobil: 02853 910280
E-Mail: presse@feuerwehr-schermbeck.de
http://www.feuerwehr-schermbeck.de

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Schermbeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Schermbeck
Weitere Meldungen: Feuerwehr Schermbeck
Alle Meldungen Alle
  • 03.01.2026 – 10:40

    FW-Schermbeck: Erster Einsatz im neuen Jahr

    Schermbeck (ots) - Der Löschzug Altschermbeck wurde am 01.01.2026 um 00:23 Uhr unter dem Einsatzstichwort "Gelöschtes Feuer" zu einem Einsatz an der Ahornstraße alarmiert. Vor Ort war ein Feuerwerkskörper in einen Rollladenkasten geraten. Das entstandene Feuer war bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr durch einen Nachbarn gelöscht worden. Die Einsatzkräfte kontrollierten den betroffenen Bereich. Weitere ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 09:38

    FW-Schermbeck: Einsätze in der letzen Woche

    Schermbeck (ots) - Am Freitag um 12:40 Uhr der Löschzug Schermbeck mit dem Stichwort "Person in Wohnung" an die Einsatzstelle Erler Straße zur Unterstützung des Rettungsdienstes alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte die Tür durch die betroffene Person selbstständig geöffnet werden. Mit der Übergabe der Einsatzstelle an den Rettungsdienst endete der Einsatz für die Feuerwehr um 13:05 Uhr. Am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren