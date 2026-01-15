Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Heimrauchmelder

Schermbeck (ots)

Der Löschzug Schermbeck wurde heute um 19:57 Uhr unter dem Einsatzstichwort "Heimrauchmelder" zur Alten Poststraße alarmiert.

Vor Ort konnte keine Feststellung gemacht werden. Weitere Maßnahmen durch die Feuerwehr waren nicht erforderlich.

Der Einsatz wurde um 20:29 Uhr beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell