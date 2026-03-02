PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Codes an Betrüger übermittelt

Schmalkalden (ots)

Eine Frau aus dem Raum Schmalkalden erhielt Anfang Januar über 
Soziale Medien eine Freundschaftsanfrage und schrieb mit einer ihr 
unbekannten Person. Sie wurde in der nächsten Zeit über Nachrichten 
aufgefordert Geld an den Account zu schicken. Sie übermittelte bis 
Sonntag Codes für Gutscheinkarten im Gesamtwert von über 5.000 Euro. 
Als immer weitere Geldforderungen eingingen, täuschte ihr 
vermeintlicher Freund eine Entführung vor und schickte ihr Bilder, 
die ihn angeblich in der Gewalt von fremden Personen zeigten und 
forderte Hilfe und Geld für seine Freilassung. Die Frau rief 
daraufhin die Polizei und der Betrug flog auf.
Seien Sie misstrauisch und übermitteln Sie niemals persönliche Codes 
an Ihnen unbekannte Personen. Lassen Sie sich nicht unter Druck 
setzen und brechen Sie den Kontakt ab. Rufen Sie im Zweifelsfall die 
Polizei unter der Rufnummer 110. Weitere Informationen zu 
Betrugsmaschen finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren