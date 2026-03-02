Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Codes an Betrüger übermittelt

Schmalkalden (ots)

Eine Frau aus dem Raum Schmalkalden erhielt Anfang Januar über Soziale Medien eine Freundschaftsanfrage und schrieb mit einer ihr unbekannten Person. Sie wurde in der nächsten Zeit über Nachrichten aufgefordert Geld an den Account zu schicken. Sie übermittelte bis Sonntag Codes für Gutscheinkarten im Gesamtwert von über 5.000 Euro. Als immer weitere Geldforderungen eingingen, täuschte ihr vermeintlicher Freund eine Entführung vor und schickte ihr Bilder, die ihn angeblich in der Gewalt von fremden Personen zeigten und forderte Hilfe und Geld für seine Freilassung. Die Frau rief daraufhin die Polizei und der Betrug flog auf. Seien Sie misstrauisch und übermitteln Sie niemals persönliche Codes an Ihnen unbekannte Personen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und brechen Sie den Kontakt ab. Rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei unter der Rufnummer 110. Weitere Informationen zu Betrugsmaschen finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de.

