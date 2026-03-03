Neuhausen ob Eck (ots) - Ein Pedelec-Fahrer ist bei einem Unfall auf der Kreuzung Stockacher Straße / "Am Brühl" am Montagnachmittag von einem Auto erfasst und verletzt worden. Gegen 16 Uhr bog ein 86-jähriger Kia-Fahrer von der Straße "Im Bühl" auf die Stockacher Straße ab und missachtete dabei die Vorfahrt ...

