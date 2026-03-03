POL-KN: (VS-Villingen
Schwarzwald Baar Kreis) Diebstahl an Baustelle (28.02.2026 - 02.03.2026)
VS-Villingen (ots)
Im Zeitraum von Samstag, 20 Uhr, bis Montag, 7 Uhr, haben Diebe an einer Baustelle der Pontarlierstraße Werkzeug gestohlen. Sie brachen mehrere Container auf und entwendeten das Arbeitsgerät. Weiterhin schlauchten sie aus einem Tank Diesel ab. Der Gesamtschaden liegt im deutlich vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt das Polizeirevier Villingen (07721 / 6010) entgegen.
