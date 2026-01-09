Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Festnahme - Urkundenfälschung kostet über 3.600 Euro

Hamburg (ots)

Am Donnerstag kam ein 23-jähriger albanischer Staatsangehöriger aus Tirana kommend am Hamburg Airport an. Er stellte sich gegen 19Uhr zur grenzpolizeilichen Einreisekontrolle an und wurde durch Kräfte der Bundespolizei überprüft. Die Fahndungsabfrage ergab, dass der Mann seit April 2024 von der Staatsanwaltschaft Karlsruhe per Haftbefehl gesucht wurde. Tatvorwurf: Urkundenfälschung. Es war eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu jeweils 40 Euro zu zahlen. Alternativ standen 45 Tage Ersatzfreiheitsstrafe im Haftbefehl. Hinzu kamen 85 Euro Verfahrenskosten. Der Mann konnte die geforderten 3.685 Euro zahlen. Anschließend wurde er aus der polizeilichen Maßnahme entlassen.

