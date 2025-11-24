Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Festnahme - Steuerhinterziehung führt zu Einlieferung in Haftanstalt

Hamburg (ots)

Am Samstagabend kam ein 59-jähriger deutscher Staatsangehöriger aus Las Palmas kommend am Hamburg Airport an. Im Rahmen einer Kontrolle wurde er von Kräften der Bundespolizei überprüft. Die Fahndungsabfrage ergab, dass der Reisende per Haftbefehl gesucht wurde. Seit Mitte August 2025 suchte die Staatsanwaltschaft bei dem Ladgericht Lübeck nach dem Mann. Tatvorwurf: Steuerhinterziehung in 13 Fällen. 350 Tagessätze zu jeweils 100 Euro waren zu zahlen. Alternativ standen 175 Tage Ersatzfreiheitsstrafe im Haftbefehl. Hinzu kamen 210 Euro Verfahrenskosten. Der Mann war nicht in der Lage, die über 35.000 Euro zu zahlen, sodass er in die Untersuchungshaftanstalt Holstenglacis eingeliefert wurde.

