Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Festnahme - fahrlässige Körperverletzung kostet 1.500 Euro

Hamburg (ots)

Am Montag wollte ein 30-jähriger deutscher Staatsangehöriger von Hamburg nach Belgrad fliegen. Gegen 19:30 Uhr wurde er von Kräften der Bundespolizei bei der Ausreisekontrolle überprüft. Die Fahndungsabfrage ergab, dass der Reisende seit Mitte Juni 2025 von der Staatsanwaltschaft Oldenburg per Haftbefehl gesucht wurde. Tatvorwurf: fahrlässige Körperverletzung. Es war eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu jeweils 50 Euro zu zahlen. Alternativ standen 15 Tage Ersatzfreiheitsstrafe im Haftbefehl. Der Reisende war in der Lage, das Geld direkt aufzubringen und die geforderten 1.500 Euro zu zahlen. Anschließend konnte er aus der polizeilichen Maßnahme entlassen werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg, übermittelt durch news aktuell