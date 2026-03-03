Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald Baar Kreis) Motorrad um- und dann weggefahren (02.03.2026)

Donaueschingen (ots)

Auf einem Parkplatz an der Moltkestraße hat ein Unbekannter am Montag, zwischen 9:45 Uhr und 12:00 Uhr, ein Motorrad umgefahren. Vermutlich während eines Parkmanövers stieß der Unfallflüchtige mit seinem Auto gegen das geparkte Motorrad und hinterließ einen Schaden in Höhe von 1.000 Euro. Die Motorcross ähnliche Maschine war im Anschluss nicht mehr fahrtauglich. Hinweise zur Unfallflucht nimmt das Polizeirevier Donaueschingen (0771 / 837830) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell