POL-KN: (Donaueschingen
Schwarzwald Baar Kreis) Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall (02.03.2026)
Donaueschingen (ots)
Am Zubringer Allmendshofen hat sich am Montag, gegen 16 Uhr, ein Unfall mit einem leichtverletzten Motorradfahrer ereignet. Eine 52-jährige Audi-Fahrerin übersah den vorfahrtsberechtigten - aus Richtung Hüfingen kommenden - Honda-Fahrer. An der Einmündung folgte eine Kollision bei dem der 62-Jährige stürzte und sich verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro.
Rückfragen bitte an:
Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell