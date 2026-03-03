Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald Baar Kreis) Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall (02.03.2026)

Donaueschingen (ots)

Am Zubringer Allmendshofen hat sich am Montag, gegen 16 Uhr, ein Unfall mit einem leichtverletzten Motorradfahrer ereignet. Eine 52-jährige Audi-Fahrerin übersah den vorfahrtsberechtigten - aus Richtung Hüfingen kommenden - Honda-Fahrer. An der Einmündung folgte eine Kollision bei dem der 62-Jährige stürzte und sich verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell