Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl aus unverschlossenem Auto - Polizei sucht Zeugen

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Freitag kam es in der Straße Am Nussbäumchen in Kaiserslautern zu einem Diebstahl aus einem geparkten Pkw. Die unbekannten Täter entwendeten aus dem weißen Mercedes-Benz ein Tablet, einen Akku-Schrauber, eine Werkzeugtasche samt Werkzeug und weitere Gegenstände. Nach Angaben des Fahrzeugbesitzers war dieses zum Tatzeitpunkt vermutlich unverschlossen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden. Wer zwischen Donnerstagabend, 22.00 Uhr, und Freitagmorgen, 7 Uhr, etwas Verdächtiges wahrgenommen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 mit der Polizei in Kontakt zu setzen. |pvd

