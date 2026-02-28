PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl aus unverschlossenem Auto - Polizei sucht Zeugen

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Freitag kam es in der Straße Am Nussbäumchen in Kaiserslautern zu einem Diebstahl aus einem geparkten Pkw. Die unbekannten Täter entwendeten aus dem weißen Mercedes-Benz ein Tablet, einen Akku-Schrauber, eine Werkzeugtasche samt Werkzeug und weitere Gegenstände. Nach Angaben des Fahrzeugbesitzers war dieses zum Tatzeitpunkt vermutlich unverschlossen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden. Wer zwischen Donnerstagabend, 22.00 Uhr, und Freitagmorgen, 7 Uhr, etwas Verdächtiges wahrgenommen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 mit der Polizei in Kontakt zu setzen. |pvd

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 15:27

    POL-PDKL: Vorfahrt missachtet - 33-Jährige leicht verletzt

    Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Am Donnerstagabend kam es an der Einmündung Hauptstraße / Konrad-Adenauer-Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten und erheblichem Sachschaden. Eine 49-jährige Frau wollte mit ihrem Pkw von der Hauptstraße in die Konrad-Adenauer-Straße abbiegen. Dabei missachtete sie nach bisherigen Erkenntnissen die Vorfahrt einer von links kommenden 33-Jährigen. Diese war ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 15:21

    POL-PDKL: Im Streit geschlagen und getreten

    Kaiserslautern (ots) - Wegen Körperverletzung hat sich ein 24-Jähriger in der Nacht zu Freitag eine Strafanzeige eingehandelt. Der Mann steht im Verdacht, gegen 2.45 Uhr einem 34-Jährigen in der Von-Miller-Straße im Streit ins Gesicht geschlagen zu haben. Als das Opfer zu Boden ging, soll er ihm auch noch gegen den Kopf getreten haben. Der 34-Jährige wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Über die Art und ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 15:19

    POL-PDKL: E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

    Kaiserslautern (ots) - Weil er offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, hat die Polizei am Donnerstagabend einen E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Die Streife war gegen 22.40 Uhr in der Goebenstraße auf den Rollerfahrer aufmerksam geworden und hatte ihn einer Kontrolle unterzogen. Dabei zeigte der 36-Jährige drogentypische Auffälligkeiten. Darauf angesprochen, räumte der Mann ein, erst kürzlich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren