Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vorfahrt missachtet - 33-Jährige leicht verletzt

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Donnerstagabend kam es an der Einmündung Hauptstraße / Konrad-Adenauer-Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten und erheblichem Sachschaden. Eine 49-jährige Frau wollte mit ihrem Pkw von der Hauptstraße in die Konrad-Adenauer-Straße abbiegen. Dabei missachtete sie nach bisherigen Erkenntnissen die Vorfahrt einer von links kommenden 33-Jährigen. Diese war mit ihrem Auto auf der Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Otterberg unterwegs. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision zwischen dem Opel der 49-Jährigen und dem Renault der 33-Jährigen. Durch den Zusammenstoß erlitt Letztere leichte Schmerzen, benötigte jedoch keine medizinische Versorgung vor Ort. Die 49-Jährige blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von mindestens 7.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

